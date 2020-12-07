РИАМО - 7 дек. По итогам аукциона определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ по учебному корпусу начальной школы на 425 мест, детскому технопарку и кампусу для проживания на 200 мест на территории физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, контракт на проведение работ заключен с АО «МСУ-1», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Проектом предусмотрено возведение учебного корпуса начальной школы, кампуса для проживания учащихся и детского технопарка. Ввод в эксплуатацию объектов намечен в два этапа — к 1 сентября 2022 года и декабрю 2023 года», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Первый этап включает возведение учебного корпуса на 425 мест площадью более 7,4 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан на обучение детей младшей школы в одну смену.

В рамках второго этапа возведут детский технопарк, рассчитанный на 500 учеников, и кампус для проживания. В период проведения конференций, олимпиад и других мероприятий максимальное число посетителей может составить тысячу человек. Общая площадь здания составит более 26,6 тысячи квадратных метров.

«Планировка технопарка включает аудиторию на 250 человек, актовые залы - малый на 100 человек и большой на 700, театральную студию с артистическими помещениями, инженерные мастерские, коворкинг-центр, музейные и выставочные площадки, лаборатории, залы робототехники и экспериментальные помещения, планетарий», - перечисляется в материале.

Также в здании разместится оранжерея.

Кампус будет рассчитан на 200 мест, а его площадь составит более 7,5 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании предусмотрено размещение 103 двухместных комнат гостиничного типа.

В рамках проекта также благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Здесь появятся игровые и спортивные площадки, места для отдыха.

Строительство предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.