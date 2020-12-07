РИАМО - 7 дек. На самом коротком пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который соединяет автотрассы М-10 «Россия» и М-11 «Нева» (ЦКАД 3-5), планируется завершить основные строительно-монтажные работы и запустить движение автомобилей в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

Протяженность пускового комплекса составляет 5,5 километра по основному ходу. На текущий момент на нем выполнили свыше 85% намеченных работ, включая завершение переустройства нефтепродуктопроводов и газопроводов.

«Подрядные организации продолжают круглосуточно трудиться на этом участке ЦКАД, завершают установку барьерного ограждения, шумозащитных экранов, мачт освещения, дорожных знаков и элементов очистных сооружений», – говорится в сообщении.

ЦКАД относится к «умным дорогам» с автоматизированной системой управления дорожным движением, поэтому рамки автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) будут возведены и на этом пусковом комплексе.

Также завершаются работы по гидроизоляции мостового полотна и подходам к ним на мосту через реку Клязьма, путепроводе у деревни Болкашино и путепроводе над Большим кольцом МЖД.