РИАМО - 7 дек. Крестьянско-фермерское хозяйство «Золотой теленок» из городского округа Клин приобрело крупный рогатый скот (КРС) на средства гранта, предоставленного правительством Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Хозяйство «Золотой теленок» является получателем гранта 2020 года на поддержку начинающих фермеров. В рамках предоставленной министерством суммы – 4,69 миллиона рублей, главой хозяйства на сегодняшний день осуществлена покупка 22 голов нетелей голштинской породы. Десять из приобретенных коров уже содержатся на ферме», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Глава хозяйства в этом году завершил строительство фермы, рассчитанной на содержание 36 голов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.

«На следующий год этим фермерским хозяйством на средства гранта запланировано расширение парка сельскохозяйственной техники и оборудования, а также приобретение автомобильного транспорта», - подчеркнул Воскресенский.

Он отметил, что при выходе на проектную мощность в 2025 году объемы производства молока в хозяйстве составят 300 тонн в год.

«Благодаря государственной поддержке сотни фермеров Подмосковья смогли поднять свое хозяйство и наладить производство и поставки произведенной продукции. И каждая субсидия фермеру приводит к появлению нового или увеличению оборотов имеющегося предприятия», - резюмировал Воскресенский.