РИАМО - 7 дек. Роспотребнадзор принял решение о продлении до 2022 года санитарных требований к организации работы в школах и детских садах в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, передает РИА Новости.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года <...> слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», - говорится в документе.

Еще летом Роспотребнадзор разработал нормы по организации работы учреждений образования и объектов социальной инфраструктуры для детей во время пандемии коронавируса.

Так, меры предполагают запрет на массовые мероприятия, в которых могут принимать участие разные группы лиц, а еще мероприятия, к которым могут быть привлечены представители других организаций.

Кроме того, учебные заведения должны работать по такому расписанию, чтобы минимизировать контакты детей между собой. А еще за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения коронавирусом достаточно большое. Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Карелии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 748 человек. С начала пандемии в регионе вылечился 85 021 пациент.

- Собянин заявил о готовности к масштабной вакцинации от Covid‑19.

Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации.

- В Кремле не видят необходимость вводить ограничения передвижений для граждан. Принятых в России мер по борьбе с коронавирусом пока достаточно.

- Вакцинация от Covid‑19 проводится в Подмосковье добровольно. Самостоятельная запись на вакцинацию откроется в регионе 15 декабря.

- Более 80 кабинетов подготовили в Подмосковье для вакцинации от Covid‑19. В регионе остается более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса.

- Число госпитализированных пациентов с Covid‑19 снизилось в Подмосковье на прошлой неделе. На текущий момент число лечащихся на дому составляет почти 25 тысяч человек.

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.