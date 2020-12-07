РИАМО - 7 дек. Роспотребнадзор принял решение о продлении до 2022 года санитарных требований к организации работы в школах и детских садах в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, передает РИА Новости.
Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года <...> слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», - говорится в документе.
Еще летом Роспотребнадзор разработал нормы по организации работы учреждений образования и объектов социальной инфраструктуры для детей во время пандемии коронавируса.
Так, меры предполагают запрет на массовые мероприятия, в которых могут принимать участие разные группы лиц, а еще мероприятия, к которым могут быть привлечены представители других организаций.
Кроме того, учебные заведения должны работать по такому расписанию, чтобы минимизировать контакты детей между собой. А еще за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
7 ДЕКАБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
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- Собянин заявил о готовности к масштабной вакцинации от Covid‑19.
- В Кремле не видят необходимость вводить ограничения передвижений для граждан. Принятых в России мер по борьбе с коронавирусом пока достаточно.
- Вакцинация от Covid‑19 проводится в Подмосковье добровольно. Самостоятельная запись на вакцинацию откроется в регионе 15 декабря.
- Более 80 кабинетов подготовили в Подмосковье для вакцинации от Covid‑19. В регионе остается более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса.
- Число госпитализированных пациентов с Covid‑19 снизилось в Подмосковье на прошлой неделе. На текущий момент число лечащихся на дому составляет почти 25 тысяч человек.
- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.
- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.
- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.
- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.
- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.
- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.
- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.
- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.
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