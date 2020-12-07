РИАМО - 7 дек. На участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро началось строительство правого перегонного тоннеля между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий щит по имени «Клавдия» проложит порядка 1,8 километра трассы от станции «Улица 800-летия Москвы» до станции «Лианозово» под Дмитровским шоссе вне зоны активной жилой застройки», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что проходка проводится в несколько этапов. Сначала был проложен левый перегонный тоннель протяженностью более 2 километров от тупиков за действующей «Селигерской» через будущую станцию «Улица 800-летия Москвы» до строящейся станции «Лианозово». После этого щит был демонтировали, перевезли обратно в тупики за станцией «Селигерская».

«Клавдия» прошла 290 метров до станции «Улица 800-летия Москвы». Далее щит передвинули по лотку станционного комплекса «Улица 800-летия Москвы» на стартовую позицию для заключительной проходки на этом участке», - отметил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на сегодняшний день в левом перегонном тоннеле на участке линии «Селигерская» - «Лианозово» ведутся работы по обустройству жесткого основания тоннеля, а на участке от станции «Лианозово» до станции «Физтех» идет проходка однопутных перегонных тоннелей.

«На станциях «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» ведутся монолитные работы по сооружению лотковой и платформенной части станционного комплекса, в свою очередь, на станции «Физтех» началось освоение строительной площадки», - уточнил Кравцов.

Люблинско-Дмитровскую линию Московского метрополитена продлят до поселка Северный. Это улучшит транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово, а также поселка Северный.