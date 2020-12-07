РИАМО - 7 дек. На улице Академика Павлова в столице построят детскую поликлинику на 320 посещений, ее площадь составит порядка 5 тысяч квадратных метров, в здании расположатся специализированные кабинеты и конференц-зал на 49 мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Светлые рифленые фасады будут гармонично сочетаться с витражным остеклением рекреаций. В целом, это будет качественный социальный​ проект, умело вписанный в окружающую среду. Отдельным акцентом будет светящийся логотип поликлиники», – отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Первый этаж здания застеклят, как и его центральную часть, за которой будут расположены рекреации и коридоры. Так, спокойные фасады ритмично разобьются горизонтальными полосами и вертикальными оконными проемами, что уменьшит его монотонность и сделает интересным для восприятия.

При благоустройстве территории высадят растения и создадут зоны отдыха. На участках, которые свободны от дорог, будут разбиты цветники, а особо ценные деревья пересадят на новые места.

Москомархитектура одобрила проект поликлиники в Кунцеве. Ее построят по адресу: улица Академика Павлова, владение 40, земельный участок 1. Проектировщиком выступает ООО «ГипроМосПроект».