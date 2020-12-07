РИАМО - 7 дек. За два месяца в Подмосковье пресекли свыше 6 тысяч нарушений масочного режима, результат достигнут благодаря совместной работе Госадмтехнадзора региона с представителями полиции, администраций и общественниками, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Московской области.

«Всего с 1 октября текущего года проведено 2,315 тысячи профилактических рейдов в 64 муниципальных образованиях Московской области. Рейды проводятся в общественных местах: торговых центрах, железнодорожных станциях, магазинах, автомобильных заправках», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что по итогам рейдов было выявлено 6,49 тысячи нарушителей масочного режима, с которыми проведена разъяснительная работа, а также 2,66 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

Нарушителей масочного режима выявляют в ходе профилактических рейдов, которые проводятся во избежание распространения Covid-19.

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