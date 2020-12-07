РИАМО - 7 дек. За два месяца в Подмосковье пресекли свыше 6 тысяч нарушений масочного режима, результат достигнут благодаря совместной работе Госадмтехнадзора региона с представителями полиции, администраций и общественниками, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Московской области.
Он добавил, что по итогам рейдов было выявлено 6,49 тысячи нарушителей масочного режима, с которыми проведена разъяснительная работа, а также 2,66 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.
Нарушителей масочного режима выявляют в ходе профилактических рейдов, которые проводятся во избежание распространения Covid-19.
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