РИАМО - 7 дек. На региональном портале государственных услуг заявители могут получить разрешение на проведение инженерных работ, размещение коммуникаций или благоустройство территории на земельных участках Подмосковья без очного обращения в ведомства или МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Полностью в электронный вид переведены услуги по оформлению сервитута, размещению объектов на земельном участке и использованию земли Московской области. Сервисы будут полезны предпринимателям и жителям региона, которым нужно провести инженерные работы, разместить сооружения или строительную технику на определенной территории», – отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он уточнил, что подать заявление можно онлайн на региональном портале госуслуг, а само разрешение придет в личный кабинет пользователя.

Услуги по установлению сервитута в отношении земельных участков, выдаче разрешений на использование земельных участков, выдаче разрешений на размещение объектов на земельных участках находятся на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения» и предоставляются бесплатно.

Услуги по выдаче разрешений на размещение объектов на земельных участках и на использование земельного участка в Московской области предоставляются в течение восьми рабочих дней.

Срок предоставления услуги по установлению сервитута на земельные участки Московской области составляет от 10 рабочих до 21 календарного дня в зависимости от цели обращения.

В Московской области в электронном виде можно получить 191 госуслугу.