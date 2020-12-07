РИАМО - 7 дек. Онлайн-форум «Proтренды Business Forum Подмосковье», посвященный обсуждению актуальных трендов в предпринимательстве, пройдет 12 декабря в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках предстоящего форума спикеры из Wildberries, «Яндекс», AliExpress, «Велобайк», Mail.ru, World Class, Rakamakafit и других компаний должны обсудить ключевые тенденции в бизнесе в условиях быстроменяющегося мира.

«Этот год показал, как важно предпринимателям иметь способность быстро реагировать на внешние изменения и уметь вовремя перестраивать стратегию развития бизнеса. Для этого необходимо знать тренды и уметь применять их в своем деле, чтобы превзойти конкурентов», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что предстоящий форум представляет собой отличную возможность узнать стратегии и технологии успешных предпринимателей, а также стать лидером в своей сфере, пользуясь кейсами экспертов.

В число кейсов, которыми поделятся представители малого и среднего бизнеса, трендсеттеры, а также власти региона, включены следующие: как тренд на ЗОЖ меняет экономику, как стать успешным партнером для маркетплейсов и покупателей, как быть малым предпринимателем и торговать на весь мир, как цифровизация и выход в онлайн поможет спасти бизнес и другие.

На форуме участники могут задать спикерам вопросы, принять участие в командной деловой игре и обменяться электронными визитками. Также во время форума можно собирать баллы за активность, а после обменять их на индивидуальные тренинги с ведущими специалистами и денежные сертификаты, которые можно потратить на развитие своего бизнеса.

Онлайн-форум про новые тренды в бизнесе для будущих и нынешних предпринимателей проводится Агентством инвестиционного развития Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который направлен на улучшение предпринимательского климата в стране.

Чтобы участвовать в бесплатном форуме необходимо зарегистрироваться по ссылке.