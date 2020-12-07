РИАМО - 7 дек. С начала года 1836 объектов вдоль вылетных магистралей Подмосковья привели в порядок, нарушения были выявлены инспекторами Госадмтехнадзора региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Московской области.

«Приведено в порядок 618 территорий, прилегающих к объектам в полосе отвода, 162 остановочных павильона, 97 фасадов зданий, 111 ограждений, 65 объектов электросетевого хозяйства. Ликвидировано 29 самовольно установленных объектов торговли», - сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов. ​

Он добавил, что также были удалены аварийные и сухостойные деревья.

Эффективнее всего нарушения, выявленные инспекторами ведомства, устранялись в городских округах Истра, Красногорск, Дмитровский, Балашиха, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Люберцы, Пушкинский, Мытищи, Подольск, Богородский.