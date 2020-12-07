РИАМО - 7 дек. В кварталах реновации в районе Северное Измайлово в Москве возведут 22 объекта социального назначения, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Кварталы реновации будут обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Три соответствующих проекта планировки территории для района Северное Измайлово разработаны и утверждены. Из 22 объектов, запланированных к строительству, 18 – это школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника и медицинский центр», – отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Также будут возведены многофункциональные центры и административное здание.

Левкин добавил, что на проектируемой территории микрорайонов 41-50 намерены возвести три детских сада на 600 мест, в том числе один с бассейном, а также три школы на 1,55 тысячи учащихся, два комбинированных образовательных комплекса со школой и ДОУ. Здесь появятся поликлиника на 560 посещений в смену, медицинский центр, детский ФОК с бассейном и школа искусств.

В микрорайонах 37-38 и 39 будут построят два ДОУ с бассейном на 325 мест, детскую школу искусств и общеобразовательную школу на 285 и 625 мест соответственно. В квартале 80 будет построена школа на 925 мест и ФОК с бассейном.

В районе Северное Измайлово в программу реновации включены 179 жилых домов, в которых проживает 36 тысяч человек. Для «волнового» переселения подобрано 16 стартовых площадок.