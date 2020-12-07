РИАМО - 7 дек. Около тысячи ветеринаров Подмосковья повысили квалификацию за 2020 год, они получили удостоверения и сертификаты, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С начала года свою квалификацию повысили 473 специалиста ветеринарных клиник Подмосковья в очном режиме в центре постдипломного образования и повышения квалификации. Еще около 500 человек учились онлайн, которые официально зарегистрировались и также получили сертификаты. Количество вольных слушателей в этом году - более 2,5 тысяч», - сказал исполняющий обязанности министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.



Он добавил, что в текущем году было проведено 22 программы учебного центра, включая семь, которые состоялись в формате живого общения. После того, как обучение в лекционном зале, где слушателей размещают с учетом социальной дистанции, завершается, его дезинфицируют.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации большая часть учебных программ проводится либо онлайн, либо в смешанном формате.

Очередная серия семинаров по теме «Антимикробная резистентность, меры по ограничению ее распространения: научные разработки и практические рекомендации для ветеринарных специалистов» прошла онлайн в конце ноября. В рамках программы были рассмотрены вопросы мониторинга остаточного количества антибиотиков в пищевых продуктах, а также методы определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам.

Семинары проводились в центре образования и повышения квалификации министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья совместно с ФГБУ «ВГНКИ», при участии ветеринарных врачей хозяйств сельхозпроизводителей молочного направления, сотрудников группы компании «ВИК», передовых лекторов профессиональных ветеринарных сообществ и практикующих врачей частных клиник.