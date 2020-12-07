РИАМО - 7 дек. К построению системы обращения с медицинскими отходами в Московской области привлекли мирового лидера в этой области — компанию Roland Berger, фирма «РТ-Инвест» заключила соответствующий контракт на разработку концепции комплексной системы по 100% утилизации медотходов в регионе, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Roland Berger реализовала 117 проектов по миру, 12 из которых – создание комплексных систем по управлению медотходами.

«Впервые в России принято решение создать систему по обращению с медицинскими отходами полного цикла со 100% утилизацией, перенять мировой опыт и сделать это в кратчайшие сроки, с учетом повышенных требований и санитарно-эпидемиологических запросов, вызванных ситуацией с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Контракт заключили по итогам открытого международного конкурса, в котором принимали участие шесть компаний. Обязательным требованием к участникам был признанный успешный опыт внедрения подобных решений минимум в трех странах.

«На фоне пандемии во всем мире количество медицинских отходов, представляющих опасность, увеличилось в разы. Для утилизации такого класса отходов необходимо создание высокотехнологичной и безопасной отрасли. Наша компания, как крупнейший региональный оператор, реализует долгосрочные инвестиционные программы по переработке и утилизации отходов, объем которых составляет более 180 миллиардов рублей», - отметил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

По его словам, в новую систему инвестируют 7 миллиардов рублей. Она даст 100% утилизацию медотходов, при этом налоговые поступления в бюджет составят более 3 миллиардов рублей.

«Кроме того, для жителей Московского региона будет создана 1 тысяча новых рабочих мест. К 2023 году ни один пакет с медотходами не оставит опасного следа в Подмосковье», - сказал руководитель компании.

В рамках договора Roland Berger, «РТ-Инвест» и правительство Московской области будут детально работать над вопросами источников образования, морфологического состава, логистических маршрутов и инфраструктуры переработки медотходов.

Каждый килограмм таких отходов будет контролироваться от мест образования до предприятий утилизации с помощью системы ГЛОНАСС.

В рамках контракта во втором квартале 2021 года будет организована система идентификации, учета образования, контроля перемещения и мониторинга медотходов. В первом квартале 2022 года планируют запустить предприятия по 100% утилизации медицинских отходов.