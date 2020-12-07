РИАМО - 7 дек. На 89-м году жизни умер режиссер игрового кино Александр Гордон, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Витальевича», - говорится в сообщении.

Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа. Он работал на киностудиях «Молдова-фильм», «Мосфильм», а также снимал сюжеты для киножурнала «Фитиль».

Он снял фильмы «Убийцы» (совместно с А. Тарковским, М. Бейку), «Сегодня увольнения не будет» (совместно с А. Тарковским), «Последняя ночь в раю» и многие другие.

Кроме того, Гордон является автором книг «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно».