РИАМО - 7 дек. Бюджет региона получит в 2020 году дополнительно 19 миллиардов рублей, которые пойдут на поддержку дольщиков, борьбу с коронавирусом и соцподдержку, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
На заседании регионального парламента 10 декабря будут рассмотрены изменения в бюджет региона на текущий год.
Так, основные параметры изменятся следующим образом: доходы будут увеличены на 19,9 миллиарда рублей, расходы будут увеличены на 22,8 миллиарда рублей.
Кроме этого, по ряду программ средства будут перераспределены. Так, в частности, сокращены расходы по программам «Управление имуществом и финансами Московской области» на 1,3 миллиарда рублей, по «Развитию институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» — на 64 миллиона рублей.
Полученные федеральные средства и высвобожденные за счет перераспределения региональных финансов деньги будут направлены на программы «Здравоохранение», «Жилище» и «Социальная защита населения».
«По программе «Жилище» - дополнительно будет направлено 15 миллиардов рублей. Деньги будут выделены на защиту прав участников долевого строительства, а именно, на завершение строительства домов и проведение инфраструктуры. Дополнительно предусмотрено 7,2 миллиарда рублей на программу «Здравоохранение». Средства пойдут на дополнительные выплаты медикам, работу инфекционных отделений, закупку лекарств для лечения Covid-19», - подчеркнул Брынцалов.
Допсредства будут предусмотрены на социальную поддержку, в том числе на обеспечение выплат на детей от трех до семи лет и на помощь безработным гражданам.
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