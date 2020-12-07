В Москве начался ледовый сезон, большинство катков уже залили. Из-за эпидемиологической ситуации все катания на них проходят по сеансам, билеты продают онлайн, а гости должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в помещениях в масках и перчатках. Число посетителей на катках ограничивают, так что билеты лучше приобретать заранее – в выходные они быстро заканчиваются. Еще одно следствие пандемии – в этом году не откроется популярный каток в парке «Сокольники»: на территории находится госпиталь для больных COVID-19. Куда можно отправиться покататься на коньках в столице, сколько стоят сеансы и аренда оборудования, читайте в гиде РИАМО.

Каток на ВДНХ

Площадь катка на ВНДХ составляет более 20 тысяч квадратных метров. Искусственное ледовое покрытие тянется вдоль Главной аллеи, огибая фонтан «Дружба народов». Помимо основной дорожки для катания, здесь есть отдельный каток для детей, фуд-корт с едой и горячими напитками, раздевалка, медпункт и служба проката. В центре установлен живописный пешеходный мост. С него открывается красивый вид на исторические достопримечательности парка.

Из-за эпидемиологической ситуации билеты этой зимой можно купить только онлайн на официальном сайте ВДНХ. Льготные билеты выдают в инфоцентрах, расположенных на территории парка. Пройти на каток можно только через павильон, выбранный при покупке. В нем необходимо находиться в масках и перчатках, пользоваться специальной разметкой и соблюдать социальную дистанцию.

Время работы: со вторника по пятницу – с 11:00 до 23:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 23:00, технический перерыв – ежедневно с 15:00 до 17:00, понедельник – выходной

Стоимость: билет для взрослых от 350 до 650 рублей, для детей (от 6 до 12 лет) – от 150 до 300 рублей, в зависимости от сеанса и дня недели

Прокат коньков: 250 рублей

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Каток в Парке Горького

Еще один большой каток – «Навигатор 2020–2021» – работает в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Он занимает площадь более 16 тысяч квадратных метров, не считая детской ледовой площадки. Последнюю в 2020 году увеличили – теперь ее размер составляет 920 квадратных метров. Выход на лед здесь осуществляется через пять павильонов. На территории, помимо прочего, есть более 20 кафе, три фуд-корта, пункты проката, камеры хранения и медпункт.

Как и на ВДНХ, билеты здесь продают только онлайн. Их можно купить на официальном сайте Парка Горького или через сервис «Яндекс. Афиша».

Время работы: со вторника по воскресенье – с 10:00 до 23:00, технический перерыв – с 15:00 до 17:00, понедельник – выходной

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00

Стоимость: билет для взрослых – от 350 до 650 рублей, для детей (от 7 до 14 лет) – от 150 до 300 рублей в зависимости от сеанса и дня недели

Прокат коньков: 250 рублей

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ГУМ-каток на Красной площади

Прямо перед Главным универсальным магазином Москвы, на Красной площади, работает каток, где царит по-настоящему праздничная атмосфера – наряженная елка, огни и волшебная музыка. Недалеко от катка есть небольшой фуд-корт. Те, у кого нет своих коньков, могут взять их в пункте проката. Для посетителей предусмотрены маски и перчатки. Каток будет открыт до 28 февраля.

Приобрести билеты можно на официальном сайте катка.

Время работы: с 30 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года ежедневно с 10:00 до 23:00

Стоимость: первые три утренних сеанса в будни (кроме праздничных дней) – бесплатно, в остальное время – от 600 до 800 рублей для взрослых, от 300 до 400 рублей для детей в зависимости от сеанса

Прокат коньков: для взрослых – 400 рублей, для детей и пенсионеров – 200 рублей (в праздники – 250 рублей)

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Каток в Саду имени Баумана

Небольшой, но уютный каток площадью порядка тысячи квадратных метров открыт в Саду имени Баумана, в пяти минутах от станций метро «Курская» и «Красные ворота». На территории есть теплый шатер для переодевания, прокат коньков и помощников фигуристов, кафе, туалет, школа фигурного катания, гардероб. В помещениях необходимо соблюдать масочный режим. Продажа билетов на сеансы осуществляется только онлайн на сайте «Яндекс. Афиша».

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00

Стоимость: в будни – 200 рублей, в выходные и праздники – 300 рулей

Прокат коньков: 200 рублей

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Каток в «Лужниках»

сайт luzhniki.ru

Просторный каток «Южный полюс» находится на территории спортивного комплекса «Лужники» и занимает площадь 16 тысяч квадратных метров. Его особенность заключается в том, что здесь не соблюдают принцип катания друг за другом по кругу – каждый может передвигаться в любом направлении. Тут есть все необходимое, чтобы прекрасно провести время – пункт проката, кафе «Мегаполис» с горячими блюдами, салатами, выпечкой, десертами и напитками. Те, кто только начинает осваивать коньки, могут взять занятие с инструктором. Приобрести билеты можно на официальном сайте «Лужников».

Время работы: сеансы проходят со вторника по воскресенье, понедельник – выходной

Расписание сеансов: со вторника по пятницу – с 16:00 до 18:30, с 19:30 до 22:00; суббота, воскресенье, праздники – с 13:00 до 15:00, с 16:30 до 19:00, с 20:00 до 22:30

Стоимость: билет для взрослых – 400 рублей в будни, 500 рублей в выходные, для детей от 7 до 13 лет – 200 рублей в будни, 250 рублей в выходные, для детей от 3 до 6 лет – в будни бесплатно, 250 рублей в выходные

Прокат коньков: 250 рублей

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Каток в саду «Эрмитаж»

Небольшой каток площадью 900 квадратных метров открыт в самом центре Москвы – в саду «Эрмитаж». На его территории есть отапливаемое помещение для переодевания, где функционирует пункт проката и небольшой фуд-корт. В этом году каток работает по особым правилам – необходимо соблюдать масочный режим, приходить на сеанс заранее и покупать билеты онлайн. Это можно сделать на сайте «Эрмитажа» или перейдя по QR-коду, находящемуся на табличках при входе на каток.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00

Стоимость: в будни – 250 рублей, в выходные и праздничные дни – 350 рублей

Прокат коньков: первый час – 200 рублей, каждый последующий – 100 рублей

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Каток в Бабушкинском парке

В Бабушкинском парке работает открытый каток «Метелица» площадью 1 350 метров с искусственным ледовым покрытием. Традиционные кассы в этом сезоне здесь тоже будут закрыты – приобрести билет можно онлайн через сервис Timepad. Рядом с катком есть отапливаемый пункт проката коньков и помощников фигуристов. В помещениях необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Время работы: со вторника по воскресенье – с 10:00 до 22:00, понедельник – выходной

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00

Стоимость: входной билет – 250 рублей

Прокат коньков: 150 рублей в час

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Каток в Измайловском парке

группа Измайловского Парка культуры и отдыха в социальной сети "ВКонтакте"

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке – это 3 300 квадратных метров покрытия с холодильной поддержкой и 8 тысяч квадратных метров натурального льда. В зимнем сезоне 2020 каток тоже будет работать по особым правилам – с онлайн-билетами, масочным режимом, социальной дистанцией и соблюдением сеансов. Узнать подробную информацию можно на официальном сайте парка.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00

Стоимость: билет на сеанс в будни – 350 рублей, в выходные и праздничные дни – 450 рублей

Прокат коньков: услуга включена в стоимость билета

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Каток на Патриарших

Сайт правительства Москвы

Каток на Патриарших считается одним из старых в Москве. Площадь ледяного покрытия здесь достаточно большая – 12 тысяч квадратных метров. Его освещают 16 современных прожекторов, что дает возможность кататься в вечернее время. Неподалеку находятся пункт проката и кафешки, где можно перекусить. Официального открытия еще не было, но, согласно данным из сети, в зимнем сезоне 2020–2021 каток будет функционировать. За информацией можно следить на страничке катка во «ВКонтакте».

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00, понедельник – выходной

Стоимость: бесплатно

Прокат коньков: для взрослых – 300 рублей в час, для детей – 200 рублей в час

Каток в парке «Останкино»

Еще один бесплатный каток находится в парке «Останкино». Для удобства гостей на территории есть туалеты, кафе, камеры хранения, пункты заточки коньков и проката оборудования. Защитные средства (шлемы, наколенники, налокотники) здесь предоставляют бесплатно. Во время посещения катка необходимо соблюдать специальные правила – находиться в помещениях в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Одновременно на льду могут находиться до 70 человек, в помещениях – до 24. Прийти покататься просто так не получится – нужно предварительно зарегистрироваться через сервис Timepad. Бесплатные билеты придут на указанную электронную почту. Узнать подробную информацию можно на сайте ВДНХ.

Режим работы: со вторника по воскресенье – с 10:00 до 22:00

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00

Стоимость: бесплатно

Прокат коньков: для взрослых – от 200 рублей, для детей – от 150 рублей