РИАМО - 7 дек. В Москве заработала новогодняя почта, письма и открытки для Деда Мороза уже поступают в столичные почтовые отделения, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Письмо с желанием для Деда Мороза можно отправить до конца новогодних праздников двумя способами. Первый – опустить его в почтовый ящик, а второй – отнести в отделение связи. Также в парках города установлены специальные почтовые ящики, на которых написано «Почта Московской усадьбы Деда Мороза».

«В этом году, когда особенно хочется праздничной атмосферы, чудес и добрых слов, призываем отправлять письма всех, вне зависимости от возраста. Можно писать свои пожелания целой семьей. В декабре через наши почтовые отделения проходит по-настоящему волшебная корреспонденция. Клиенты приносят самодельные конверты и открытки, рисунки, даже небольшие бумажные поделки. Мы с удовольствием доставим их в столичную резиденцию Дедушки Мороза», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Несмотря на введение ограничений и общую эпидемиологическую ситуацию, обработка новогодних писем будет производиться в первую очередь. Для того, чтобы письмо наверняка попало к Деду Морозу, необходимо следовать трем правилам.

Во-первых, нужно правильно заполнить индекс и адресные строки на конверте «109472, город Москва, Волгоградский проспект, владение 168 Д, Кузьминский лес». Во-вторых, необходимо наклеить марку. В-третьих, указать обратный адрес, чтобы волшебный адресат ответил на него. Письма с желаниями на почтовый адрес Деда Мороза нередко отправляют и сами взрослые.

Если сотрудники офисов связи сталкиваются с письмами, на которых нет адреса волшебника, они самостоятельно дописывают его, выполняя роль помощников Деда Мороза. В прошлом году в усадьбу Деда Мороза доставили свыше 25 тысяч писем, которые были отправлены жителями Москвы.

С помощью «Почты России» можно отправить не только письмо Деду Морозу, но и поздравительные открытки для близких. Также компания предоставляет возможность передать подарок с курьерской службой доставки предприятия или отправить открытку через сайт «Почты России».

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