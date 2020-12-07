РИАМО - 7 дек. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности на юго-востоке Москвы, сообщила в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ночью 6 декабря молодой человек увидел на улице женщину и вошел за ней в подъезд жилого дома на Новочеркасском бульваре. Там он несколько раз ударил ее по лицу и попытался изнасиловать.

«Довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку женщина оказала активное сопротивление, и в подъезд зашли жильцы дома», - сказала Иванова.

По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Теперь следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.