РИАМО - 7 дек. Пассажиры «Мострансавто» приобрели свыше 65 тысяч масок в автобусах компании с середины мая, оплатить покупку можно наличными, «Стрелкой», гаджетом NFC-чипом и банковской картой, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Чаще всего маски покупают с помощью банковской карты – свыше 30 тысяч транзакций. На втором месте расположился расчет наличными – порядка 19 тысяч оплат, а на третьем оплата «Стрелкой» – более 15 тысяч транзакций. На будни первой недели декабря приходится 188, 327 и 109 покупок соответственно.

«Активнее всего средства индивидуальной защиты органов дыхания приобретают пассажиры маршрутов, которые обслуживают автобусы МАП № 10 город Королев, МАП № 2 город Коломна и МАП № 11 город Балашиха: с мая по ноябрь в них было приобретено 12,3 тысячи, 7,3 тысячи и 7 тысяч защитных масок», – говорится в сообщении.

Средствами индивидуальной защиты обеспечиваются и сотрудники «Мострансавто». Водители, кассиры автовокзалов и автостанций – всем выдаются маски, которые работники имеют право менять по необходимости. Также на объектах транспортной инфраструктуры и линейном автопарке предприятия проводится ежедневная дезинфекция.

Стоимость маски у водителей автобусов компании составляет пять рублей. Ношение средств индивидуальной защиты позволяет снизить риск заражения Covid-19, а также является обязательным условием для проезда в общественном транспорте.

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