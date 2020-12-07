РИАМО - 7 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о том, кто стоит за распространением слухов о людях из окружения Владимира Путина, передает Федеральное агентство новостей.
Песков ответил на вопрос журналистов о расследовании издания «Важные истории» о якобы бывшем зяте Путина, члене советов директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове.
Он отметил, что в Кремле знают, кто является организатором этой работы, а также убеждены, что она будет продолжаться.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что данные информационные вбросы не достигают цели и часто не имеют ничего общего с реальностью.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии