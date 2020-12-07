РИАМО - 7 дек. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) зафиксировали ряд нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ОАТИ проводится серия контрольных мероприятий на предмет соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей», - сказал Михайлов.

Так, 5 декабря в ходе мониторинга специалисты выявили нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования, которые допустили посетители ресторана Balzi Rossi, расположенного по адресу: Кудринская площадь, дом 1.

Нарушения допустили в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони. Представителей ресторана вызвали в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении.

Также в тот день были выявлены нарушения мер профилактики коронаиврусной инфекции посетителями закрытого мероприятия в апартаментах премиум класса, организованного модельным агентством VEROSSO. Обоим заведениям грозит крупный штраф либо приостановление деятельности.

«Штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда», - уточнил Михайлов.