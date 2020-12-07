РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 дек. В подмосковном Дзержинском жители смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции, в больнице есть 200 доз вакцины, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«Главная тема вот уже нескольких недель – борьба с коронавирусом. На этот раз все внимание – вакцинации. Она стартовала в Дзержинском сегодня. Сделать прививку могут жители от 18 до 60 лет без хронических заболеваний и антител. Много вопросов о том, какая вакцина – «Спутник V». Вакцинация проходит в два этапа. Второй через 21 день. Сейчас в нашей больнице 200 доз. Надо прийти на прием к терапевту, сдать анализы и получить направление на вакцинацию. Кстати, первый этап я прошла. Ведь кто предупрежден, тот вооружен», - написала Иванова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По ее словам, заместители администрации продолжают рейды по аптекам, торговым объектам и городским предприятиям. Контролируют соблюдение мер безопасности. Серьезных нарушений нет.

«Ну и, конечно, готовимся к Новому году. 10 декабря в городе установят три елки – в парке «Сказка», на стадионе «Орбита» и на площади у торгового центра, которая станет центральной. Иллюминация уже включена. Кроме того, управляющие компании готовы празднично оформить территории во дворах. Уложиться должны до конца этой недели», - заключила Иванова.