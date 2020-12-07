РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В подмосковных Люберцах Алевтина Марчук стала обладательницей титула «Мама года - 2020», сообщила организатор мероприятия, руководитель сообщества «Мама оффлайн» Елена Гайфуллина.

В Люберцах завершился ежегодный онлайн-марафон «Мама года», в нем приняли участие более 60 мам не только из Люберец, но и из других городов Московской области.

«В течение месяца участницы выполняли творческие задания на тему «Лихие 90-е». По итогам всех этапов обладателем титула «Мама года - 2020», а также главного приза в размере 10 тысяч рублей стала Алевтина Марчук», - сказала Гайфуллина.

Она отметила, что Алевтина уже третий год подряд принимает участие в марафоне и в этом году именно ее работы покорили сердца всех членов жюри.

Шестого декабря состоялось торжественное награждение участниц. Все мамы получили призы и грамоты.