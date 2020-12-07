РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 дек. В городском округе Мытищи театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина запускает новогоднюю акцию «Напиши письмо Деду Морозу», сообщается в Instagram-аккаунте театра.

Новый год – это волшебное время, когда исполняются самые заветные желания. А это значит, что пришло время маленьким творцам мечтать и радоваться мелочам и отразить это все в письме Деду Морозу. На каждое послание Дедушка запишет видеообращение с поздравлением.

«Уже давно не секрет, что театр кукол «Огниво» и Дед Мороз - давние друзья. И в этом году мы решили помочь Дедушке с его почтой и передать ему ваши письма лично. Расскажите ему, что интересного произошло за год, чему хотите научиться в Новом году и о чем мечтаете. Или просто поздравьте Дедушку Мороза с Новым годом!» - говорится в сообщении.

Письма и видеообращения следует присылать на электронный адрес: dedushka-moroz-2021@mail.ru. Срок акции: с понедельника по 27 декабря.

«А если вы еще только планируете научиться писать, отправьте Дедушке творческий подарок – танец, стихотворение, песню. Как только Дедушка получит все ваши письма, он обязательно прочтет их и лично каждому ответит взаимностью: исполнением ваших желаний, вручением загаданных подарков!» - уточняется в материале.