РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 дек. В лицее №34 городского округа Мытищи в понедельник и 8 декабря проходит соревнование по сбору макулатуры «БумБатл», сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко.

Всероссийский «Бумажный батл» — это не просто соревнования по сбору макулатуры в школах страны, но и возможность проявить свою креативность в экоповестке и лично пообщаться с популярными молодежными кумирами. Экологическая акция проходит в стране при поддержке Минприроды и Минпросвещения России, стартовав 25 ноября до 10 декабря.

«Так, сегодня и завтра акция «БумБатл» при поддержке Контрольного управления и управления образования округа проходит в мытищинском лицее №34, который носит экологический уклон и где вторсырье систематически собираю юные экологи. Акция состоится с учетом всех антивирусных мер», - написала Лысенко в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что «БумБатл» проходит и в режиме оффлайн, и в социальных сетях во всех регионах России. Те, кто сможет сдать самые большие объемы бумажных отходов в переработку, встретятся с популярными артистами, получат призы и подарки, а также благодарственные грамоты от организаторов.

«Условия участия простые: надо собрать как можно больше макулатуры, сдать ее в своей школе, опубликовать пост в соцсетях #Instagram или #TikTok с хэштегом #БумБатл, а также подать заявку об участии на официальном сайте акции бумбатл.рф», - уточнила Лысенко.