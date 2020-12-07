РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Подольске задержали трех мужчин, подозреваемых в краже силовых кабелей с горнолыжного комплекса «Красная горка», в настоящее время техника восстановлена и оснежение склонов продолжается, сообщил «РИАМО в Подольске» директор комплекса Искандер Сабуров.

В ночь с 26 на 27 ноября на горнолыжном комплексе «Красная горка» были похищены силовые кабели, которые способствуют работе снегогенератора. Из-за этого на склонах производство снега было приостановлено.

«Накануне преступления молодые люди проникли на территорию горнолыжного комплекса, чтобы осмотреть дорогостоящую технику. И в ночь преступления, в районе 2:40, совершили кражу. Их нашли (трех мужчин). Подозреваемые находятся в отделении полиции. Они успели сдать украденное за 12 тысяч рублей. Однако сумма ущерба составляет около 300 тысяч рублей», - сказал Сабуров.

Он добавил, что по данному факту ведутся следственные мероприятия. На сегодняшний день на «Красной горке» вся техника восстановлена, оснежение склонов продолжается.