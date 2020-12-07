РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Каток площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров планируют отрыть в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска 13 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Каток в Павшинской пойме откроется 13 декабря. Заливка катка площадью 1,5 тысячи квадратных метров началась возле Никольского храма Павшинской пойме в понедельник, 7 декабря», - говорится в сообщении.

Каток оснащен холодильным оборудованием, что позволит соблюдать хорошее качество льда длительное время.

«В основе катка уложены специальные айсматы, которые поддерживают минусовую температуру. Соответственно вода, которая застыла, уже не растает», - сказал начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту Андрей Веревкин.

Предполагается, что при благоприятных погодных условиях каток будет работать до середины марта.

«Открытый каток на набережной будет бесплатным, предусмотрены прокат коньков и теплая раздевалка», - добавляется в материале.

Всего на территори городского округа этой зимой будут работать 36 катков.

«Хоккейные коробки во дворах начнем заливать в ближайшее время. Для того: чтобы лед был более ровным и прочным, желательно хотя бы минимальное количество снега», - подчеркнула в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Эльмира Хаймурзина.