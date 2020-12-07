РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Депутат городского округа Люберцы Вячеслав Губин передал продуктовые наборы малообеспеченным многодетным семьям из двух поселков, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

«Член фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Губин передал продуктовые наборы пяти малообеспеченным многодетным семьям поселков Малаховка и Красково», - говорится в сообщении.

Передача проходила бесконтактным способом, в соответствии с мерами безопасности в период пандемии.

«Дети - будущее нашей страны, поддерживать малообеспеченные многодетные семьи в сегодняшней непростой ситуации крайне необходимо. Ведь им тяжелее, чем другим. Людям очень важно чувствовать, что их не оставили один на один с проблемами, о них заботятся и стараются помочь», - отметил Губин.

Вячеслав Губин с лета 2019 года ежемесячно передает наборы с продуктами для пяти малообеспеченных многодетных семей Краскова и Малаховки.