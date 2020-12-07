РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В городском округе Люберцы порядка 600 жителей сделали прививку от Covid-19, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ситуацию, связанная с распространением коронавирусной инфекции в регионе, начало масштабной вакцинации от Covid-19, качество работы медучреждений, увеличение количества машин скорой помощи, выдача ключей обманутым дольщикам, новогоднее украшение и благоустройство муниципалитетов обсудили на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, которое провел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В городском округе Люберцы началась масштабная вакцинация жителей от коронавируса. В приоритете - врачи, учителя, сотрудники МФЦ и другие специалисты, работающие с населением. Открыты четыре прививочных пункта в поликлиниках №№2, 3, 4, 6. На сегодня прививки уже сделали порядка 600 люберчан», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что перед прививкой необходимо сдать иммуноферментный анализ крови в любой поликлинике округа: в будни - с 8:00 до 20:00, в выходные - с 8:00 до 17:00. Вакцинацию, которая проходит в два этапа с разницей в 21 день, сделают на следующий день после забора крови. Используется вакцина «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), ее разработчиком и производителем является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.