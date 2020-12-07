РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Свыше 30 катков зальют на внутридворовых площадках в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В списке, который опубликовали на сайте администрации, 36 адресов. В городе Красногорске планируют залить 16 катков. Из них на центральную часть города приходится 6. Еще три катка зальют в микрорайонах со стороны Ильинского шоссе. В микрорайоне Павшинская пойма покататься на коньках и сыграть в хоккей любители зимнего спорта смогут по шести адресам, одни каток зальют в Опалихе.

Одиннадцать катков зальют на нахабинской территории – десять на улицах Институтской, Чкалова, Панфилова, Парковой, Школьной, Новой, Ленина, Красноармейской и Новой Лесной и один в деревне Козино.

Появятся катки и на Ильинской и Отрадненской территориях Красногорска: в поселках Отрадное, Светлые горы, Инженерный-1, Новый, Архангельское и деревне Путилково.

Также массовые катания на коньках проводят по выходным дням на стадионе «Зоркий».