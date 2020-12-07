РИАМО - 7 дек. Торжественная церемония открытия мемориальной доски экс-мэру Москвы Юрию Лужкову пройдет 10 декабря, начало в 13:00, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Она будет установлена на доме, где жил Юрий Лужков, расположенном по адресу: улица 3-я Тверская-Ямская, дом 48. <…> Участие в мероприятии примут официальные лица, коллеги, друзья, родные и близкие Юрия Михайловича», - говорится в сообщении.

Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, почетный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский.

Решение об установке мемориальной доски было принято президиумом правительства Москвы.

Лужков скончался в мюнхенской больнице 10 декабря 2019 года после операции на сердце. Ему было 83 года.

Он родился в Москве 21 сентября 1936 года. Лужков был вторым мэром города, руководил мегаполисом 18 лет.