РИАМО - 7 дек. За осень у пассажиров столичной подземки обнаружили почти 82 тысячи опасных предметов, при входе в метро общий досмотр проходят все пассажиры, но некоторым уделяют более пристальное внимание, сообщили РИАМО в пресс-службе Московского метрополитена.

Служба безопасности метро не снижает внимания к досмотру пассажиров во время пандемии.

«За прошедшие три месяца было дополнительно досмотрено около 40 миллионов пассажиров и примерно 20 миллионов единиц багажа», — рассказали в пресс-службе.

Общий осмотр при входе в метро проходят все пассажиры, но некоторым уделяют особое внимание. Это касается тех случаев, когда срабатывают технические устройства.

Пассажиров призывают с пониманием относиться к досмотру. Они занимают короткое время и делают поездки безопаснее.