РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. За неделю Госжилинспекция Московской области обработала в Центре управления регионом 7,3 тысячи заявок, которые поступили в Единую диспетчерскую службу Подмосковья, по сравнению с позапрошлой неделей в Балашихе количество жалоб по отоплению снизилось на 90%, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Топовые категории находятся на особом контроле Госжилинспекции – так же, как и сезонные обращения по поводу отопления и освещения мест общего пользования. Здесь в результате ежедневного детального анализа обращений граждан совместно с органами местного самоуправления тоже зафиксировано снижение количества заявок.

«В категории «ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению» обработано 302 заявки, это на 48% меньше по сравнению с позапрошлой неделей. Наилучшие результаты в городских округах Балашиха (-90%), Ленинский (-88%), Красногорск (-79%)», - говорится в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru.

«Управляющие организации исполняют работы по заявке в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально. В качестве иллюстрации к исполнению заявки УК размещают фото. Заявитель либо соглашается с качеством проделанной работы, либо направляет заявку на доработку. Все это позволяет максимально оперативно решать жилищно-коммунальные проблемы жителей Подмосковья», - подчеркнула Федина.