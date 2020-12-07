РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Рабочие приступили к заливке муниципальных катков на территории школ и дворов в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В городском округе Подольск началась заливка катков. Из 38 муниципальных ледовых площадок уже готовы 3 – они расположены на территории школ №№24 и 27, а также на улице Энтузиастов, дом 2б. На остальных площадках работы продолжаются или начнутся в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Процесс заливки катка на каждой площадке сложен и индивидуален и зависит от основания и месторасположения. Где-то требуется снежная подушка не менее 10 сантиметров, а где-то постоянная минусовая температура ниже минус 5 градусов. При устойчивой минусовой температуре воздуха на заливку катка требуется одна неделя.

«Для нормальной эксплуатации катка в течение всего сезона в первый раз необходимо наморозить слой льда толщиной не менее 10-15 сантиметров. Это связано с тем, что за один день посетители катка обычно срезают коньками 1-2 сантиметра льда, а погодные условия могут не позволить производить заливку каждый день», - поясняется в материале.

В Подольске в зимнем сезоне будет работать 38 муниципальных катков. Они расположены на хоккейных площадках во дворах, на территории спортивных объектов, общеобразовательных школ, учреждений по работе с молодежью, а также в парках округа. Доступ на ледовые площадки – свободный, за исключением катка, расположенного в парке имени Талалихина.