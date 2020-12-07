РИАМО - 7 дек. Представители Подмосковья могут принять участие в молодежном треке всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который призван выявить лучшие студенческие инициативы и раскрыть потенциал молодежи в сфере туризма и гостеприимства, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

С 2019 года АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Росмолодежи проводит всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Конкурс нацелен на повышение престижа профессий в сфере гостеприимства.

«Мастера гостеприимства. Студенты» — молодежный трек всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей», - говорится в сообщении.

Цель проекта — формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства среди учащихся россиян в возрасте от 18 до 30 лет. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оценены их авторские проекты, лучшие из которых получат поддержку.

Студенческий трек конкурса «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация, отборочный этап, региональные полуфиналы и финал.

Региональные полуфиналы студенческого трека планируется провести летом и осенью следующего года. По их результатам лучшие участники выйдут в финальную «Битву мастеров». Очный этап пройдет в четырех регионах России, которые станут известны в конце 2020 года.

Победители конкурса получат право на грантовую поддержку для реализации своих проектов в размере до 1,5 миллионов рублей. Лучшие участники получат привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру и наставничество ведущих экспертов отрасли.