РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Юный вокалист из подмосковного Красногорска Сергей Меркулов вышел в финал областного фестиваля-конкурса «С чего начинается Родина...», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Воспитанник МАУ «КДК «Мечта» Сергей Меркулов принял участие в областном фестивале-конкурсе «С чего начинается Родина...». Первый этап проходил заочно. Второй, очный, этап состоялся в Королеве. Сергей исполнил песню «Даль Великая». Он прекрасно справился с выступлением и прошел в третий финальный этап конкурса», - говорится в сообщении.

Финал конкурса пройдет 8 декабря в Звенигороде.

Юношу подготовила педагог по вокалу Анастасия Мурзина.

«Желаем юному красногорцу удачи и победы!» - заключается в материале.