РИАМО - 7 дек. Тело молодого человека обнаружили в доме в одном из коттеджных поселков городского округа Истра, начата проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«В следственном отделе по городу Истра ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения тела молодого человека 1998 года рождения в доме, расположенном в одном из коттеджных поселков без видимых признаков насильственной смерти», - говорится в сообщении.

В ходе начатой проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся опросы.

По результатам проверочных мероприятий специалистами будет принято процессуальное решение.