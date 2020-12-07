РИАМО - 7 дек. Площадь квартир нового жилого дома по программе реновации, который возвели на востоке столицы, составляет 5,435 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Богородское по адресу: Миллионная улица, владение 3, готовится к вводу жилой дом для переселения по программе реновации. На объекте завершены все строительные работы и благоустройство придомовой территории», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Наружные стены новостройки, которая состоит из двух секций, отделали с применением вентилируемых фасадов. Облицовка первого этажа дома выполнена из керамогранита, а 2-13 этажей из фиброцементных плит. На фасадах здания были установлены корзины под кондиционеры. Отделка 96 квартир, размещенных в новостройке, выполнена в соответствии со стандартами реновации.

На первом этаже размещены нежилые помещения, в числе которых лифтовой холл, вестибюль, зона для размещения почтовых ящиков, помещения дежурного, хранения уборочного инвентаря и технические, а также группа лифтов, оборудованных тактильными и визуальными средствами информации.

Новостройка оборудована системами видеонаблюдения, охраны входов, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также контроля и управления доступом, пожарной сигнализацией.

Рядом с домом расположились детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки. На придомовой территории высадили деревья и кустарники.

«Всего в Восточном административном округе новые квартиры получат жители 1,061 тысячи домов площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Утверждено 82 стартовых площадки мощностью 1,5 миллиона квадратных метров. В районе Богородское новые квартиры получат жители 143 домов площадью 430 тысяч квадратных метров. Утверждено пять стартовых площадок мощностью 82 тысячи квадратных метров», – отметил Загрутдинов.