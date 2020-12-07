РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Девятого декабря в легкоатлетическом манеже спортшколы Люберец все желающие жители округа смогут выполнить нормативы комплекса ГТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Выполнение нормативов комплекса 9 декабря начнется в легкоатлетическом манеже МУ «СШОР» Люберец в 13:00. Можно будет выполнить следующее: длинный бег на 2 и 3 километра, короткий бег - на 20 и 60 метров, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине за минуту. Участвовать могут все желающие», - говорится в сообщении.

Всем участникам мероприятия необходимо иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму и обувь. Предварительные заявки на участие нужно отправлять на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)567-43-74.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №349А, вход с Больничного проезда.