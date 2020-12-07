РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 дек. В подмосковном Дзержинском в понедельник стартовал смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и сферы услуг, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 7 декабря в Дзержинском стартовал смотр-конкурс «На лучшее оформление предприятий потребительского рынка и сферы услуг к Новому году». Подать заявку на участие можно в управление экономического развития администрации города по адресу: улица Лермонтова, дом №7А, подъезд 1, кабинет №111», - говорится в сообщении.

Смотр-конкурс будет проходить до 18 декабря. До 22 декабря комиссия подведет итоги и оценит всех участников. Принять участие в конкурсе могут предприятия торговли, общественного питания и службы быта, независимо от форм собственности и расположения на территории города. Председателем комиссии по подведению итогов стал первый заместитель главы администрации города Евгений Забойкин.

Смотр-конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году в сфере розничной торговли», «Лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году в сфере розничного питания», «Лучшее оформление предприятий службы быта к Новому году».

Оценки выставляются в баллах от одного до пяти по следующим критериям: техническое состояние и внешний вид предприятия; оформление прилегающей территории и фасада; декоративно-художественное и световое оформление витрин и интерьеров с использованием новогодней тематики; применение оригинальных элементов в оформлении.

По результатам конкурса в каждой номинации будет назван один победитель. Он получит грамоту от главы округа Людмилы Ивановой и памятные сувениры.

Все вопросы по смотру-конкурсу можно задать по телефону: 8(495)550-38-85.