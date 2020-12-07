РИАМО - 7 дек. В рамках Международного дня добровольца участникам волонтерского движения Одинцовского городского округа вручили медали и грамоты «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Акция была учреждена президентом РФ Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, председатель совета депутатов городского округа, член партии Татьяна Одинцова и местные депутаты-единороссы. На встрече в Звенигороде свои заслуженные медали получили 17 активных жителей муниципалитета.

«Российские волонтеры в 2020 году сделали невозможное. Такого движения добровольцев, как у нас, не было больше нигде в мире. Оно выросло буквально на наших глазах и очень быстро. Выросло снизу, по инициативе честных, искренних, бескорыстных людей», - отметила Одинцова.

В муниципалитете с середины октября работает волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению Одинцовского городского округа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Связаться с ним можно в будни с 09:00 до 18:00 по телефону: +7-495-252-88-04. Также работает электронная почта волонтерского центра — odintsovo60@bk.ru, а для представителей старшего поколения и ветеранов — контактный номер +7-917-528-67-81.