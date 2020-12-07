РИАМО - 7 дек. Два новых светофора начали работать в городе Одинцово, один из них установлен на Можайском шоссе в районе дома №112а, второй – на пересечении улиц Сосновой, Транспортной и Союзной, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Светофорные объекты устанавливались по просьбам жителей. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что они должны повысить безопасность движения и увеличить скорость автомобильного трафика на городских улицах.

«Обновленный светофор на Можайском шоссе раньше не предусматривал левого поворота при выезде от дома №112а. Водителям, чтобы вернуться в центр города, приходилось поворачивать в сторону Москвы и совершать дополнительные маневры на примыкающих к Можайке улицах. Теперь этой проблемы у них не будет», - сказал Иванов.

Он добавил, что светофор на пересечении Сосновой, Транспортной и Союзной улиц в первую очередь ориентирован на безопасность пешеходов. Одновременно он упорядочит автомобильное движение на этом непростом перекрестке.

Всего в 2020 году в Одинцове на автомобильных дорогах общего пользования местного значения будет заменено 77 светофоров и обустроено 28 консолей со светодиодными лентами. Также проведена реконструкция трех светофорных объектов.