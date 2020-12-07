РИАМО - 7 дек. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха полностью подготовлена трасса для занятий на лыжах длиной в 600 метров, продолжаются работы по искусственному оснежению на центральной поляне возле входа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Основу для лыжни в эти выходные подготовили с помощью пушки с искусственным снегом. С завтрашнего дня мы будем проводить работы по подготовке 2,5 километров на большой 6-километровой трассе, которая в последствии станет одной из лучших в Московской области», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

На территории Одинцовского парка по средам и четвергам центр физического развития «Вектор» проводит бесплатные тренировки «Лыжи с нуля».

Подробнее узнать расписание или записаться на занятия можно на официальном сайте парка или у администратора по телефону: +7-926-341-20-82.