РИАМО - 7 дек. Мусор загорелся под платформой на станции Москворечье МЦД-2 и Курского направления Московской железной дороги, в результате пожара никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Под платформой произошло горение мусора. Возгорание ликвидировали до поступления специалистов. Инцидент на движение поездов не повлиял, они ходят в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информации о пострадавших не поступало. ​