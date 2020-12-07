РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 дек. Волонтерский штаб подмосковных Котельников в текущем году отработал более 1,6 тысячи заявок от жителей, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Члены местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Котельники продолжают оперативно отрабатывать заявки от жителей, находящихся в зоне риска, и старшего поколения жителей муниципалитета в рамках работы волонтерского штаба города. За период основания штаба было отработано более 1,6 тысячи заявок», - говорится в сообщении.

Жители Котельников могут обратиться за помощью к волонтерам по телефону: 8(926)318-12-21.