РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. На минувшей неделе член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Московской областной думы Игорь Коханый посетил волонтерский штаб городского округа Люберцы и передал добровольцам средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«Коханый поздравил молодых людей с Днем добровольца, пожелал успехов и мужества в их нелегком труде и вручил руководителю муниципального волонтерского штаба Георгию Николаеву 500 медицинских защитных масок», - говорится в сообщении.

По словам Коханого, День добровольца – важный повод отметить работу волонтеров.

«В 2020 году эта деятельность стала неоценимой. Без помощи волонтеров в период пандемии не справиться, благодаря им жители категории 65+ имеют возможность соблюдать режим самоизоляции, сохраняя свое здоровье», - подчеркнул Коханый.

Николаев в свою очередь поблагодарил парламентария за всестороннюю и регулярную поддержку волонтерского движения Люберец.