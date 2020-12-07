РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили 10 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 102 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 1 315 случаев коронавируса.

«В Люберцах выявили за сутки 10 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 102 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 763 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили два новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 122 человека.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 119 550 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 2 283 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 85 021 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 748 человек. С начала пандемии в регионе вылечился 85 021 пациент.

- Собянин заявил о готовности к масштабной вакцинации от Covid‑19.

Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации.

- В Кремле не видят необходимость вводить ограничения передвижений для граждан. Принятых в России мер по борьбе с коронавирусом пока достаточно.

- Вакцинация от Covid‑19 проводится в Подмосковье добровольно. Самостоятельная запись на вакцинацию откроется в регионе 15 декабря.

- Более 80 кабинетов подготовили в Подмосковье для вакцинации от Covid‑19. В регионе остается более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса.

- Число госпитализированных пациентов с Covid‑19 снизилось в Подмосковье на прошлой неделе. На текущий момент число лечащихся на дому составляет почти 25 тысяч человек.

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.