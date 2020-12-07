РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Юрист Сенаторского клуба Совета Федерации ФС РФ Юрий Шипилов поможет взыскать компенсацию жителю Подольска с соседей, заливших его жилье.

В Подольске 6 декабря прошел очередной прием граждан в рамках Федерального гуманитарного проекта. Прием вел Шипилов.

«Так, на прием пришел житель Подольска, который обратился с просьбой предоставить консультацию и оказать дальнейшее содействие по взысканию компенсации ущерба, причиненного вследствие залива его жилого помещения соседями», - сообщил «РИАМО в Подольске» Шипилов.

Он отметил, что предоставил бесплатную консультацию и будет оказывать дальнейшее содействие в реализации прав обратившегося жителя.