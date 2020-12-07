РИАМО - 7 дек. В этом году в Подмосковье планируется привить от гриппа 4,46 миллиона жителей, вакцинацию прошли уже почти 3,7 миллиона человек, что составляет более 82% от запланированного показателя, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Вакцинация является самым надежным способом защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. Это абсолютно бесплатно, достаточно обратиться в городскую поликлинику. Мы приглашаем всех жителей Подмосковья, особенно старшего возраста, а также пациентов с хроническими заболеваниями сделать прививку от гриппа», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Помимо поликлиник, вакцинация проводится на предприятиях и в образовательных учреждениях. Прививку можно сделать по паспорту или полису ОМС. Перед вакцинацией медики проведут осмотр.

Узнать больше о вакцинации против гриппа в Подмосковье можно на сайте.

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