РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 дек. Научные лаборатории в Российском университете кооперации городского округа Мытищи оснащены всем необходимым для получения качественного образования, сообщается на сайте администрации горокруга.

Данные лаборатории создают условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

«Лабораторный комплекс состоит из нескольких помещений, оборудованных под определенную деятельность: лаборатория медиаконтента; лаборатория виртуальной, дополненной реальности и графического дизайна; лаборатория изготовления прототипов и реверсивного инжиниринга; лаборатория «Умный город», - говорится в сообщении.

Лаборатории способствуют формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, взрослого населения, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию.